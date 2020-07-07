Украина

Горячие сутки на фронте: у ВСУ четверо раненых

Во вторник, 7 июля, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Донбассе были ранены четверо украинских военнослужащих. В июне 2020 года в зоне ООС Украина потеряла четырех бойцов ВСУ.

Как сообщили в штабе ООС, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, применяя вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения.

Противник более полутора часов совершал обстрелы наших позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Под огонь попали опорные пункты ВСУ в районе Новотошковского, Старогнатовки, Водяного, Богдановки, Авдеевки.

По информации штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе с начала российской агрессии ранения получили почти 12 тысяч украинских военнослужащих. Невосполнимые потери — 3094 военных.

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