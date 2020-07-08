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"Миротворец" вскрыл новые данные о якобы связях Портнова с Кремлем
Центр «Миротворец» продолжает публикацию материалов, в которых утверждается, что бывший высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов якобы «сливал» важную информацию Кремлю, «принимал участие в информационных спецоперациях» против Украины в начале российской агрессии.
Речь идет о содержимом взломанной электронной почты помощника Владислава Суркова Бориса Рапопорта. Очередная порция информации относится к маю 2014 года. В «Миротворце» напоминают, что в феврале 2014 года парламент принял заявление в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции МУС относительно преступлений против человечности высшими должностными лицами государства, которые привели к особо тяжким последствиям и массового убийства украинских граждан во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года. Речь идет о Януковиче сотоварищи.
А в мае 2014 года на почту Рапопорта от якобы Портнова, в котором предлагается проект постановления украинского парламента по событиям в Одессе. Проект планировали «запустить» через нардепов от Компартии. Текст постановлений аналогичен принятому в феврале, однако в нем указаны фамилии политиков, которые возглавили противостояние российской агрессии.
В «Миротворце» отмечают, что через неделю после ознакомления Рапопорта с этим письмом в Верховной Раде представителем Компартии был зарегистрирован весь комплект документов, который 6 мая 2014 «Казбек» согласовывал с Кремлем. «За участие в информационных спецоперациях против Украины бывший депутат Верховной рады Украины от Компартии Украины А. Дорохов занесен в «Чистилища» сайта «Миротворец», — отмечают в центре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали, как в Кремль сливали данные, полученные из правоохранительных органов, в отношении экс-нардепа Александра Шепелева.107
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