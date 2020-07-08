Украина

Суд продлил расследование по делу об указе Порошенко

Накануне очередного заседания по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, который проходит как подозреваемый по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, суд продлил досудебное расследование уголовного производства, в котором фигурирует замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.

Именно он во времена президентства Порошенко руководил СВР и издал приказ по приему Семочко на работу.

«Под давлением генпрокурора Венедиктовой в 00:30 суд в „турборежиме“ разрешил продлить дело о якобы „незаконном“ указе пятого президента. Судья видела несостоятельность следствия и резонность защиты, но не решилась…» — пишет Егор Божок в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Егор Божок, которому сообщили о подозрении в деле о назначении Семочко, просил МИД отстранить его от выполнения своих обязанностей.

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