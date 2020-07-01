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Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко
В среду, 1 июля, Печерский суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Заседание перенесли 11:00 8 июля.
Дело рассматривал скандально известный судья Сергей Вовк, который во времена президентства Януковича судил Юрия Луценко.
Сторона обвинения просила для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней, до 10 июля. Экс-президент должен был появляться по вызову следователя и не выезжать из столицы. Обвинение обосновывало это тем, что у Порошенко достаточно средств для выезда за границу и проживание там, а также возможным давлением на свидетелей.
Напомним, сегодня рассматривали дело по обвинению в превышении бывшим президентом полномочий при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году.
Впервые суд пытался избрать меру пресечения политику 18 июня. Из-за смерти отца Порошенко, заседание перенесли на 19 июня.
Сам Порошенко отметил, что прокуроры хотят забрать у него паспорта, чтобы он не мог путешествовать за границу. Сторона защиты настаивает, что дело не имеет перспектив и его нужно вернуть генеральному прокурору. По этому делу Порошенко грозит от семи до десяти лет заключения, пишет Би-би-си.
1 июля утром Петр Порошенко посетил ГБР для допроса по делу о назначении Семочко. Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила встречу Порошенко и записала для него видео.114
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