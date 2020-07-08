Зеленский прибыл в пострадавшую от масштабных пожаров Луганскую область (видео)

Происшествия

В результате масштабного пожара в Луганской области, который тушат уже третьи сутки, погибли пять человек.

Об этом спасатели доложили на оперативном совещании президенту Зеленскому, прибывшему в Луганскую область. Огонь уничтожил 59 домов, в том числе дотла сгорели 24 и 35 частично.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Нацгвардии и ВСУ. Также решался вопрос о компенсации пострадавшим.

Во время брифинга президент Зеленский сказал, что каждая семья, потерявшая дом в результате лесных пожаров, получит 300 тысяч гривен.

Президент выразил соболезнования семьям погибших.

«На сейчас есть информация, что это пять человек. Но пока это не полная информация … Также есть информация, что полностью уничтожены 24 здания и около 60 имеют тяжелые повреждения. Прежде всего, приоритет — это люди», — цитирует Зеленского УНН.

«Мы выделим каждому человеку в отдельности еще по 20 тысяч гривен в связи со сложившейся ситуацией … Отдельная сумма будет на погибших», — добавил Зеленский.



Напомним, пожар начался утром 6 июля. В районе сел Волчье, Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га. Местных жителей эвакуировали. Ликвидация пожара велась и неподалеку от села Капитаново на площади около 40 га.

Для ликвидации пожара в Луганскую область направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время пожаров в Луганской области погибли пять человек. Еще об одном умершем в больнице сообщил правозащитник Павел Лисянский.

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