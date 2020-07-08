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Масштабный пожар в Луганской области: стало известно о новой жертве
В результате масштабного пожара в Луганской области погиб еще один человек.
58-летний мужчина, который находился в реанимации в тяжелом состоянии с термическими ожогами, умер в 3 часа утра, сообщил правозащитник Павел Лисянский.
По словам Лисянского, всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
По состоянию на 7 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Площадь пожара устанавливается, сообщили в ГСЧС.
Спасатели эвакуировали из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.
В селе Смоляниново огнем уничтожено 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».
За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека.
К тушению огня привлечены 1125 спасателей и 201 единица техники, в том числе 2 самолета АН-32П.
Напомним, для ликвидации пожара в Луганскую область направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня в Луганской области ожидаются дожди. Температура воздуха немного снизится.46
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!