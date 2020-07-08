Происшествия

Масштабный пожар в Луганской области: стало известно о новой жертве

В результате масштабного пожара в Луганской области погиб еще один человек.

58-летний мужчина, который находился в реанимации в тяжелом состоянии с термическими ожогами, умер в 3 часа утра, сообщил правозащитник Павел Лисянский.

По словам Лисянского, всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

По состоянию на 7 часов утра 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново. Площадь пожара устанавливается, сообщили в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.

В селе Смоляниново огнем уничтожено 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

За медицинской помощью в больницу обращались 42 человека.

К тушению огня привлечены 1125 спасателей и 201 единица техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

Напомним, для ликвидации пожара в Луганскую область направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня в Луганской области ожидаются дожди. Температура воздуха немного снизится.

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