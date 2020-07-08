Украина

Журналист Денис Казанский, которого подключили к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил об экологической катастрофе на временно оккупированных территориях, где из-за уничтожения шахт мелеют водоемы и пересыхают реки.

«На Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию», — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

Так, по словам Казанского, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината. «Впрочем, комбинат тоже постепенно уничтожается, так что, может, и вода скоро ему не будет нужна», — добавляет журналист и констатирует, что «защитники Донбасса» уничтожают все, до чего могут дотянуться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявляла об экологических катастрофах на захваченных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.





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