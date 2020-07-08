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Попытка подрыва цистерн с аммиаком в Северодонецке: СБУ показала видео задержания агента ФСБ
В сети появилось видео задержания сотрудниками СБУ и бойцами подразделения «А» агента ФСБ России, который пытался совершить подрыв на Северодонецком «Азоте».
Задержание произошло в момент, когда диверсант доставал из схрона заранее приготовленные средства поражения — две единицы РПГ-22.
Он планировал взорвать емкости с аммиаком, в которых на тот момент находилось около 3500 тонн реагента.
Диверсия спровоцировала бы экологическую катастрофу в Луганской области.
Напомним, ранее в Харькове СБУ обезвредила российского разведчика.
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