Самые красивые торты сезона: легкий рецепт швейцарского крема (фото)

Стиль жизни

Торт обычно ассоциируется с праздником — днем рождения или свадьбой. И всегда такие события запоминаются деталями. Торты американского кондитера Елены Так — настоящие шедевры. Красота, доведенная до совершенства, — так можно сказать о них. О лучших тортах сезона Елена Так рассказала «ФАКТАМ».

— Елена, ваш торт «Пионы» вызывает восхищение. Признаться, поначалу я думала, что цветы живые.

— Я всегда мечтала создать сахарные цветы, которые бы ничем не отличались от настоящих. На карантине появилось больше свободного времени. И я решила усовершенствовать технику изготовления цветов. Давно наблюдала за творчеством Алены Уйшаг, победителя международных конкурсов по сахарной флористике. К ней я и обратилась с просьбой дать мне несколько мастер-классов. И полностью погрузилась в процесс создания цветов.

Эскизы я не делаю, поэтому мне просто повезло в том, что был сезон пионов. Каждые три дня я покупала свежий букет пионов, которые были еще в бутонах, ставила перед собой и старалась повторить их в точности. Хотелось воссоздать натуральный изгиб каждого листочка, передать всю палитру оттенков. Увлекшись, я даже немного переусердствовала, потому-то никто не мог поверить, что это сахарные цветы. Когда проводила фотосессию в местном парке, люди, даже потрогав лепестки и листья, все равно твердили «этого не может быть».

Пионы, созданные Еленой Так, точь-в-точь как живые

— И их можно понять.

— Также хочу рассказать о том, как создавала вазу для пионов. Когда цветы уже были готовы, стала выбирать дизайн вазы. Сначала хотела сделать старинную с позолоченными изогнутыми ручками и лепкой, но потом поняла, что такой декор будет просто отвлекать внимание от пионов. В результате родилась идея сделать простую «керамическую вазу» несложной формы. Посмотрела в интернете дизайны современных керамических ваз и создала торт в форме вазы, обтянутый шоколадом. К слову, это был первый торт, который я сделала себе на день рождения. До этого просто не доходили руки, никогда не хватало времени для себя.

Торт «Пионы» так красив, что не оторвать взгляд

— Какой вкус тортов у вас любимый?

— Обожаю торты со швейцарским кремом. Он в меру сладкий, не растекается и очень вкусный. Его легко можно приготовить на домашней кухне.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! На одноярусный торт вполне достаточно будет взять 5 белков, 250 граммов сахара, 340 граммов сливочного масла. Белки смешать с сахаром в чаше миксера и, интенсивно помешивая венчиком на кипящей водяной бане, довести белковую смесь до температуры 65 °C. После устанавливаете эту же емкость в миксер и на самой высокой скорости взбиваете белковую смесь минут 5−7. Масса начинает густеть, становится абсолютно белой и тягучей.

Перекладываете белковую смесь в другой контейнер. А в чашу выкладываете сливочное масло комнатной температуры, меняете насадку на «лопатку» и начинаете взбивать масло, пока оно не побелеет. Снижаете скорость миксера и на медленных оборотах небольшими порциями добавляете туда белковую смесь. Я люблю этот крем, во-первых, потому что он вкусный, а во-вторых, белок подвергается тепловой обработке и поэтому безопасен по сравнению с сырым. Этот крем с ягодой я использую в детских тортах.

— Они у вас тоже изумительные.

— Из-за пандемии мы не можем приглашать друзей, поэтому и торты на заказ стали меньше по размеру и не такие вычурные, как были раньше, когда проводили фотосессии. Поэтому я предложила небольшие детские тортики, украшенные печеньем. Торт с полицейскими машинками вызвал полный восторг именинника. Еще один торт предназначался для двоюродных брата и сестрички, отмечавших день рождения в один день. Правда, мнения детей разделились. Мальчик хотел торт с динозаврами, а девочка — с единорожками. Ну как соединить два совершенно разных дизайна в одном торте? И вот решение пришло само собой. Я просто разделила торт пополам барьером из тонко раскатанной мастики. Одну сторону окрасила в голубой цвет, нарисовала облака и украсила печеньем с единорожками. А другую половину торта украсила печеньями с динозаврами.

Детские торты украшены печеньем

— Как был создан торт «Шахматы»?

— На шахматную тему я уже делала торт, но не люблю повторять дизайн. Решила, что на этот раз будет не просто шахматная доска, а антикварный шахматный столик, который стоит на изогнутых ножках. Если в прошлый раз я делала шоколадные фигурки, то на этот торт я изготовила их из сахарной мастики, потому что стояла сумасшедшая жара и шоколадные фигурки не доехали бы до заказчика, растаяв по дороге. Торт «Шахматы» — это сложный дизайн, особенно сложно набрать черно-белые шахматные клетки, которые должны быть идеально ровные.

Торт «Шахматы» – настоящее произведение искусства

— Как же массивный торт стоит на таких тоненьких изогнутых ножках?

— Все очень просто. Торт крепится на подставке снизу посередине торта, и ее совершенно не видно, потому что она по размеру меньше самого торта. А сами ножки — это просто элемент украшения и видимость крепления.

Елена Так: «Желаю всем творить и развиваться!»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю всем набраться терпения в это непростое время и, если есть возможность, потратить его на развитие, обучение, на то, до чего руки не доходили раньше. Не останавливайтесь, продолжайте творить и развиваться. Посмотрите на все происходящее как на возможность проводить больше времени в кругу семьи. Берегите себя и своих близких, и тогда вы сможете преодолеть любые невзгоды.

Фото из альбома Елены Так

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