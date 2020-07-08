Иран отказывается обсуждать с Украиной компенсацию за сбитый самолет МАУ

Украина

Иран, чьи силы ПВО сбили «Боинг» Международных авиалиний Украины зимой 2020 года, не идет на переговоры с украинской стороной относительно выплат компенсаций семьям погибших пассажиров и экипажа авиалайнера.

Как передает «ВВС News Украина», об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин. «Мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», — отметил дипломат и добавил, что пока что рано говорить о каких-либо суммах.

«Определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела», — сказал Евгений Енин, подчеркнувший, что сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Иран передал «черные ящики» со сбитого «Боинга» на экспертизу во Францию, которая, в свою очередь, пригласила к расшифровке экспертов из Украины.



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