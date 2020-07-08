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Общество и люди

Ошибка других ничему не научила: в аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины

12:13 8 июля 2020
аэропорт

Нашумевшая история с группой украинских путешественников, которые из-за незаконного въезда в ЕС провели в изоляторе аэропорта Афин несколько дней, не остановила еще одну украинку, которая захотела отдохнуть в Греции.

«Из двух рейсов, прибывших во вторник в Афины, имеем лишь одну гражданку, которая не прислушивалась к рекомендациям и полетела в Грецию с туристической целью. Ее, конечно, не пустили, и сейчас она, так же как и предыдущая группа, ждет в аэропорту на возвращение в Украину», — цитирует посла Сергея Шутенко «Европейская правда».

По словам украинского консула, вчера вечером сотрудники консульства дежурили в аэропорту, опасаясь, что на новых рейсах из Украины снова будут граждане, которые пока не имеют права въезда в Грецию.

Напомним, украинские туристы, застрявшие в Греции из-за незаконного въезда на территорию ЕС, вечером 7 июля вернулись домой. Трем украинцам, которые задекларировали бизнес-цель визита, в итоге позволили остаться в Греции. Также границу Шенгена позволили пересечь девушке, которая направлялась во Францию ​​на учебу.

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