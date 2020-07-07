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Украинцы, которых не пустили в Грецию из-за карантинных ограничений, вернулись домой
Украинские туристы, которые застряли в Греции из-за незаконного въезда на территорию ЕС, уже вернулись домой.
Об этом сообщило hromadske.
Известно, что самолет с 12 из 16 украинцев на борту Ryanair прилетел из Афин в 19:26. Еще четверо пассажиров должны вылететь рейсом WizzAir в 21:55. Билеты украинцам покупала компания-перевозчик.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским гражданам не будут ставить штамп о депортации.
Подробно об истории украинцев, которые вынуждены были провести в аэропорту Греции несколько дней, читайте в материале «ФАКТОВ».69
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