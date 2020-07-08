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Украина

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

12:27 8 июля 2020
Парк

Прохладный воздух, пришедший в Украину 8 июля, задержится в стране и в четверг, 9 июля.

«Температура воздуха в западных, в большинстве центральных и северных областях днем будет до + 20 + 26 градусов, в южной части, в восточных областях, в Днепре и районах — до + 26 + 29 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди, преимущественно небольшие, возможны на западе и севере страны, а также в Винницкой области. Местами возможны грозы. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается сухая солнечная погода.

В Киеве 9 июля переменная облачность, существует вероятность локального небольшого дождя. Температуру днем — до +23 +24 градусов.

«К выходным столбики термометров, как неразумные котята, вырвутся и погонят вверх — до + 28 + 31 градуса, однако кошка-атмосфера быстро прижмет их лапой, и поэтому со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвами жары в Херсонской области за один день стали два человека. Предположительно, от теплового удара умерли комбайнер и женщина, работавшая на поле.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

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