- 12:27 Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
- 12:20 Больных коронавирусом в мире всего за 4 дня стало на миллион больше: в ряде стран возвращают карантин
- 12:13 Ошибка других ничему не научила: в аэропорту Афин застряла еще одна туристка из Украины
- 12:02 Иран отказывается обсуждать с Украиной компенсацию за сбитый самолет МАУ
- 11:40 Масштабные пожары на Луганщине: в полиции назвали три версии ЧП
- 11:36 Попытка подрыва цистерн с аммиаком в Северодонецке: СБУ показала видео задержания агента ФСБ
- 11:28 Экологическая катастрофа уже наступила: из-за действий боевиков на Донбассе исчезают целые водоемы
- 11:15 Зеленский прибыл в пострадавшую от масштабных пожаров Луганскую область
- 11:07 Самый быстрый человек планеты Усэйн Болт впервые показал свою дочь с необычным именем
- 11:05 Суд продлил расследование по делу об указе Порошенко
- 10:40 Крушили авто и стреляли: две компании устроили разборки в Ужгороде
- 10:37 Дело об отдыхе Порошенко на Мальдивах: бывшему пограничнику объявили о подозрении
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Прохладный воздух, пришедший в Украину 8 июля, задержится в стране и в четверг, 9 июля.
«Температура воздуха в западных, в большинстве центральных и северных областях днем будет до + 20 + 26 градусов, в южной части, в восточных областях, в Днепре и районах — до + 26 + 29 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, дожди, преимущественно небольшие, возможны на западе и севере страны, а также в Винницкой области. Местами возможны грозы. А на юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается сухая солнечная погода.
В Киеве 9 июля переменная облачность, существует вероятность локального небольшого дождя. Температуру днем — до +23 +24 градусов.
«К выходным столбики термометров, как неразумные котята, вырвутся и погонят вверх — до + 28 + 31 градуса, однако кошка-атмосфера быстро прижмет их лапой, и поэтому со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвами жары в Херсонской области за один день стали два человека. Предположительно, от теплового удара умерли комбайнер и женщина, работавшая на поле.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Больных коронавирусом в мире всего за 4 дня стало на миллион больше: в ряде стран возвращают карантин
Джонни Депп о разводе с Эмбер Херд: «Я терпел многое, но однажды проснулся и обнаружил на нашей кровати фекалии!» (фото)
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.