Во Львове у мужчины обнаружили опасную форму малярии

Здоровье и медицина

После диагностирования малярии у студента из Харькова, это заболевание выявили и во Львове — заболел мужчина, который долгое время работал в Африке.

Как сообщает ZAXID.NET, 46-летний житель Днепретровской области приехал во Львов по делам и почувствовал себя плохо — у него поднялась температура, началась лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Медики диагностировали у него тропическую малярию.

О заболевшем известно, что он шесть лет работал в Африке, в Уганде. По словам пациента, профилактического лечения от малярии не проходил, защищался от комаров различными спреями, сетками и тому подобным.

«Его состояние средней тяжести. Мужчина вовремя обратился за помощью к медикам. Сейчас он находится на лечении в областной инфекционной больнице, где получает соответствующее лечение», — отметила врач-паразитолог Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Элла Матияш.

Издание отмечает, что в Львовской области ежегодно фиксируют один-три случая малярии. Последний случай тропической малярии фиксировали в январе 2019 года — тогда заболел 43-летний львовский бизнесмен, вернувшийся из Конго. Он попал в больницу в тяжелом состоянии — медикам не удалось спасти пациента.

Из четырех видов малярии наиболее тяжелой является тропическая. Она передается от человека к человеку через укусы малярийных комаров. В 40% болезнь заканчивается смертью.

В Центре общественного здоровья Украины предупреждают, что вакцины от этого заболевания нет, однако оно поддается профилактике и лечению.

«Симптомы малярии обычно появляются через 10−15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы — лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость — могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии. Необходимо помнить, что ранние проявления малярии схожи с первыми признаками других заболеваний», — отмечают в центре.

Людям, которым стало плохо во время путешествий или в течение 1−3 лет после возвращения из страны, где существует опасность заболевания малярией, следует немедленно обращаться к медикам и рассказать о своих поездках. Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, которое часто заканчивается летально.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», малярию обнаружили в гражданина Нигерии, который приехал в Украину поличным делам и посетил Харьков.

Фото из Википедии.

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