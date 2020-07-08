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«Как кот в масле»: Дантес трогательно поздравил Надю Дорофееву с пятой годовщиной брака (фото)
Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес отмечают деревянную свадьбу. Пять лет назад артисты заключили брак и устроили торжество для родных и близких друзей. В годовщину свадьбы Дантес трогательно поздравил супругу, обратившись к ней на своей странице в Instagram.
«Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба — пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж… Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильнооооооооо!», — написал Владимир под фото.
Надя была более сдержана. Она опубликовала фото с огромным букетом, коротко подписав: «Любовь».
Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились в 2015-м году. Свадьба прошла в лавандовом стиле. Невесту к жениху вел друг семьи, продюсер Потап.
Наде периодически приписывают беременность. Как говорит сама певица, пока они не планируют пополнение в семье.
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Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.