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«Как кот в масле»: Дантес трогательно поздравил Надю Дорофееву с пятой годовщиной брака (фото)

14:01 8 июля 2020
Надя Дорофеева и Владимир Дантес в день свадьбы

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес отмечают деревянную свадьбу. Пять лет назад артисты заключили брак и устроили торжество для родных и близких друзей. В годовщину свадьбы Дантес трогательно поздравил супругу, обратившись к ней на своей странице в Instagram.

«Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба — пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж… Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильнооооооооо!», — написал Владимир под фото.

Надя была более сдержана. Она опубликовала фото с огромным букетом, коротко подписав: «Любовь».

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились в 2015-м году. Свадьба прошла в лавандовом стиле. Невесту к жениху вел друг семьи, продюсер Потап.

Наде периодически приписывают беременность. Как говорит сама певица, пока они не планируют пополнение в семье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что жена Монатика трогательно поздравила его с днем рождения.

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