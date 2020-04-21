Наде Дорофеевой – 30: Дантес оригинально поздравил певицу с днем рождения (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля, отмечает свой день рождения. Звезде исполняется 30 лет. Юбилей она отмечает вместе с мужем Владимиром Дантесом в частном доме, где они изолировались на время карантина.

Супруг оригинально поздравил любимую. На своей странице в Instagram он опубликовал фото счастливой Нади на пляже, показав ее стройную фигурку. В подписи под снимком он попросил подписчиков стандартно пожелать ей здоровья, женского счастья и денег.

«Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления», — пишет Дантес.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям, и среди прочего желают паре деток.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес на карантине не выходят из своего дома. Они показали, как развлекают себя в романтичной фотосессии.

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