27.02 / 27.37 29.03 / 29.65
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Наде Дорофеевой – 30: Дантес оригинально поздравил певицу с днем рождения (фото)

12:25 21 апреля 2020 398
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля, отмечает свой день рождения. Звезде исполняется 30 лет. Юбилей она отмечает вместе с мужем Владимиром Дантесом в частном доме, где они изолировались на время карантина.

Супруг оригинально поздравил любимую. На своей странице в Instagram он опубликовал фото счастливой Нади на пляже, показав ее стройную фигурку. В подписи под снимком он попросил подписчиков стандартно пожелать ей здоровья, женского счастья и денег.

«Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления», — пишет Дантес.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям, и среди прочего желают паре деток.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес на карантине не выходят из своего дома. Они показали, как развлекают себя в романтичной фотосессии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Киев

Ослабление карантина в Киеве: названо главное условие

Весна

Синоптик рассказала, когда в Украину придет тепло

медики

Ученые назвали дни, когда инфицированные COVID-19 наиболее опасны для окружающих

Надежда Бабкина

«Все страшное позади»: молодой муж Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер