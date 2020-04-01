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"Моя Вселенная!": жена Монатика трогательно поздравила его с днем рождения (фото, видео)
1 апреля мультиартист MONATIK, показавший, как он с сыновьями танцует под его песню «Кружит», отмечает день рождения. Ему исполняется 34 года. Поздравления Дмитрий Монатик принимает дома по телефону, многие друзья и коллеги шлют ему онлайн поздравления. Супруга артиста Ирина трогательно поздравила его в сети, опубликовав пост в Instagram.
«С днем рождения, моя любовь, моя Вселенная», — написала она.
К поздравлениям присоединились и Вера Брежнева с Константином Медадзе, исполнив его песню «Вечность». «Обожаем, уважаем, любим», — подписала видео Вера.
А ведущая Катя Осадчая вспомнила первое интервью с Дмитрием, которое записала несколько лет назад. Тогда оно так и не появилось в эфире. Она также обещала показать вечеринку в честь его дня рождения онлайн.
Сам именинник опубликовал видео и зачитал строчки о карантине и о том, сколько хорошего нас всех ждет впереди.
Который день на карантине…
Вирус упал на мир… злой… коронованный…
Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!
Так что, до скорого!
Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди!
Поставь новые цели и наяву их смотри!
Совсем скоро наступит действовать время!
Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри…
Зато первые рифмы в этом Апреле…
Всем здоровья!
Звездные друзья Монатика оставляют под видео комментарии с поздравлениями.
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