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Украина

Президент Венгрии пожаловался Зеленскому на мусор из Закарпатья

14:25 8 июля 2020
Мусор в реке

После сильнейших ливней, ставших причиной серьезных подтоплений западных регионов Украины, реки, вышедшие из берегов, смыли огромное количество мусора, который вода унесла через границу, в частности, в Венгрию.

Как пишет «Мукачево.нет», на сайте венгерского президента опубликовано официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором Янош Адер пишет, что техника не справляется с плывущим в страну мусором из Закарпатья.

«Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки… Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве», — говорится в письме.

Издание уточняет, что Украине уже присылали письмо с предупреждением о штрафе за мусор, который плывет в Евросоюз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Межгорского сельсовета Михаил Цендра снял на видео реку, которая несла к госгранице огромное количество мусора.

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Президент Венгрии пожаловался Зеленскому на мусор из Закарпатья

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