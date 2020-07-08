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Президент Венгрии пожаловался Зеленскому на мусор из Закарпатья
После сильнейших ливней, ставших причиной серьезных подтоплений западных регионов Украины, реки, вышедшие из берегов, смыли огромное количество мусора, который вода унесла через границу, в частности, в Венгрию.
Как пишет «Мукачево.нет», на сайте венгерского президента опубликовано официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором Янош Адер пишет, что техника не справляется с плывущим в страну мусором из Закарпатья.
«Огорчает, что загрязнение Тисы отходами не было уменьшено, и оно несет длительную угрозу хрупкой экосистеме реки… Наши машины уже не в состоянии справиться с кучами мусора, которые поступают в безудержном количестве», — говорится в письме.
Издание уточняет, что Украине уже присылали письмо с предупреждением о штрафе за мусор, который плывет в Евросоюз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», депутат Межгорского сельсовета Михаил Цендра снял на видео реку, которая несла к госгранице огромное количество мусора.82
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.