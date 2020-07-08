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Происшествия

Боевики пообещали не мешать тушить масштабный пожар на Луганщине, — Резников

17:56 8 июля 2020
Пожар

На заседании Трехсторонней контактной группы украинской стороне гарантировали режим безопасности для ликвидации пожаров на Луганщине. Об этом сообщает РБК-Украина.

На заседании ТКГ украинская делегация попросила гарантий безопасности для полетов авиации Госслужбы по ЧС для тушения пожаров в Луганской области возле линии разграничения.

«Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ — представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласованно участниками заседания», — заявил первый замглавы украинской делегации ТКГ Алексей Резников.

«Введен режим „тишины“, потому что тушение пожара непосредственно находится на таком расстоянии, где враг мог бы применить оружие, и в том числе против самолетов, которые осуществляли тушение. Вначале боевики сопротивлялись, а затем с помощью ОБСЕ они предоставили подтверждение и режим „тишины“ был введен. Поэтому тушение пожара осуществляется в том числе и авиацией», — прокомментировал Укринформу ситуацию командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Ранее сообщалось, что причиной масштабных пожаров в Луганской области мог быть обстрел боевиками.

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