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В Украине «накрыли» сеть наркоторговцев, по почте распространявших тяжелые наркотики по всему миру

18:11 8 июля 2020
наркоторговцы

Одесские правоохранители, при силовой поддержке спецподразделения «ДОЗОР», ликвидировали организованную преступную группировку — разветвленную сеть наркоторговцев. Они занимались контрабандным перемещением наркотических средств, прекурсоров и соответствующих химических веществ (напомним, ранее СБУ перекрыла мощный канал поставок в Украину психотропов, которыми через мессенджер торговали по всей Украине).

Заключительным аккордом стала операция с участием оперативников погранотряда совместно с полицией, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Одесском пограничном отряде, их оперативники в содружестве с коллегами из других правоохранительных ведомств провели санкционированные обыски в нескольких помещениях в Киеве и Киевской области.

«Выявлено и изъято лабораторное оборудование, тяжелые наркотики и прекурсоры. В частности, 1,5 кг амфетамина и более 3 тонн прекурсоров. Ликвидировано 2 нарколаболатории, перехвачено 36 почтовых отправлений», — сообщили в отряде.

Отмечается, что фигуранты создавали нарколаборатории в разных городах Украины, где изготавливали тяжелые наркотики и с помощью интернет-ресурса реализовывали их как на территории Украины, так и за рубежом.

Этому разоблачению предшествовало задержание двух злоумышленников, организовавших в Одессе нарколабортаторию — в арендованном помещении, расположенном в элитном коттеджном поселке. Там изготовляли амфетамин и отправляли его по почте по всему миру, а именно в США, Германию, Швейцарию, Японию, Австралию, Польшу, Великобританию, Грецию и другие страны.

Задокументированы факты причастности к незаконному обороту наркотических средств 8 участников данной группы. Семи из них уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Как уточнили в полиции, восьмой участник группы разыскивается.

Расследование проводится по ряду статей Уголовного кодекса Украины — контрабанда наркотиков, незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических веществ и прекурсоров, присвоение оборудования.

Напомним, ранее в Одессе сожгли наркотиков на 100 миллионов долларов. А изобретательные дельцы додумались отправлять наркотики из Украины в Россию с помощью дронов.

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В Украине «накрыли» сеть наркоторговцев, по почте распространявших тяжелые наркотики по всему миру

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