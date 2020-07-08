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Выпускникам колледжей и вузов предоставят отсрочку от призыва в армию
Абитуриенты смогут получить отсрочку от весеннего призыва до осени — правительство приняло решение.
Пресс-служба министерства образования и науки Украины предоставила разъяснения приемным комиссиям учебных заведений по поводу абитуриентов, которых планируют продолжить обучение, но подлежат призыву. При предварительной регистрации они получат документальное подтверждение своих намерений и на основании справки смогут получить отсрочку до 1 октября 2020 года.
«Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения — пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на вступление», — заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Ранее сообщалось, что в армию будут призывать юношей, которые достигли 18-летнего возраста, однако они отправятся служить только по собственному желанию.19
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Суд признал недостоверной информацию Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в Укроборонпроме, — адвокат
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».