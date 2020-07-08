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Украина

Выпускникам колледжей и вузов предоставят отсрочку от призыва в армию

19:04 8 июля 2020
Призыв

Абитуриенты смогут получить отсрочку от весеннего призыва до осени — правительство приняло решение.

Пресс-служба министерства образования и науки Украины предоставила разъяснения приемным комиссиям учебных заведений по поводу абитуриентов, которых планируют продолжить обучение, но подлежат призыву. При предварительной регистрации они получат документальное подтверждение своих намерений и на основании справки смогут получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

«Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения — пройти необходимые вступительные испытания и подать заявления на вступление», — заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Ранее сообщалось, что в армию будут призывать юношей, которые достигли 18-летнего возраста, однако они отправятся служить только по собственному желанию.

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