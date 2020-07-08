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Спец по заказным убийствам: задержанный в Киеве офицер российской разведки воевал в Ираке и Сирии

19:13 8 июля 2020
Офицер ГРУ задержан в Киеве

На днях в Киеве спецназ СБУ «Альфа» задержал российского агента, который на протяжении шести лет был одним из кураторов главарей так называемой «ДНР».

Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный является офицером российской разведки.

В частности, были опубликованы записи телефонных разговоров с генерал-майором Главного разведывательного управления Минобороны РФ Сергеем Дубинским (позывной «Хмурый»).

Источник «ФАКТОВ» в СБУ рассказал, что задержанный гражданин К. связан не только с ГРУ, но и с ФСБ. По словам собеседника, информацию о кураторе боевиков «ДНР» нарыла украинская Служба внешней разведки, сотрудники которой передали данные в СБУ, а те в свою очередь вели агента и задерживали.

По информации издания, задержанный офицер ГРУ специализировался на заказных убийствах. Успел засветиться в нескольких вооруженных конфликтах. В частности, есть сведения о его присутствии не только на Донбассе, но и в Ираке. Непродолжительное время находился в Сирии.

Другой источник издания допустил, что офицер ГРУ может быть использован для будущих обменов с Россией.

Задержание куратора боевиков «ДНР» в Киеве свидетельствует о том, что Россия продолжает вести гибридную войну против Украины и содержит большую агентурную сеть внутри нашей страны. Так, 14 апреля в центре Киева был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, в том числе во время активной фазы АТО на востоке Украины.

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