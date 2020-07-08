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Шоу-бизнес

Леся Никитюк в белье похвасталась рельефным прессом (фото)

23:07 8 июля 2020
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, которая помимо спорта занялась еще и интервальным голоданием, похвасталась стройной фигурой в кружевном белье. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в зеленом кружевном комплекте, подчеркивающем ее формы, и открывающем рельеф пресса. Леся призналась, что ее фигура изменилась благодаря тому, что она каждый день стоит в планке.

«Я не скажу, что она особо помогает, если жрать жаренное, много сладкого и мучного! Но на фото номер 2 хоть какой-то рельеф появился. Я не про живот. Короче, если у вас нет времени на планку каждый день, напишите в комментах слово ПРЕСС может хоть парень появится с нормальным ПРЕССом в кармане», — с иронией подписала Леся фото.

Напомним, секретами своей стройности регулярно делится в соцсетях Настя Каменских. Она похудела за счет дробного питания и занятиям спортом.

А певица Слава Каминская не постеснялась признаться, что недавно сделала липосакцию.

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