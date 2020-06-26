Слава Каминская оказалась на больничной койке: что произошло (фото)

Гламур

Солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно плескалась в бассейне на террасе многоквартирного дома, оказалась на больничной койке. Не успела артистка после карантина вернуться к работе, как подкачало здоровье. Слава всерьез напугала поклонников, опубликовав в Instagram фото из клиники, на котором она под кислородной маской.

«Музыка так себе. Газ тоже не веселит», — подписала кадр Слава.

На другом снимке Слава показала, как лежит под капельницей. Певица объяснила, что у нее возникли проблемы с неврологией.

А новым снимком из клиники Каминская и вовсе сбила с толку подписчиков. Она стоит на фоне кушетки полуобнаженная, выпучив живот. «Надеюсь, это колбаска», — шутя подписала Каминская. Некоторые поклонники уже поздравляют певицу с беременностью.

Ранее Слава Каминская опубликовала видео, как она в операционной входит в наркоз. Позже певица объяснила, что она сделала липосакцию.

В больнице также оказалась российская журналистка Ксения Собчак, она неудачно упала и сломала нос.

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