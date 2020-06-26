26.60 / 26.81 29.65 / 30.06
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Слава Каминская оказалась на больничной койке: что произошло (фото)

10:28 26 июня 2020
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Солистка популярной группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно плескалась в бассейне на террасе многоквартирного дома, оказалась на больничной койке. Не успела артистка после карантина вернуться к работе, как подкачало здоровье. Слава всерьез напугала поклонников, опубликовав в Instagram фото из клиники, на котором она под кислородной маской.

«Музыка так себе. Газ тоже не веселит», — подписала кадр Слава.

На другом снимке Слава показала, как лежит под капельницей. Певица объяснила, что у нее возникли проблемы с неврологией.

А новым снимком из клиники Каминская и вовсе сбила с толку подписчиков. Она стоит на фоне кушетки полуобнаженная, выпучив живот. «Надеюсь, это колбаска», — шутя подписала Каминская. Некоторые поклонники уже поздравляют певицу с беременностью.

Ранее Слава Каминская опубликовала видео, как она в операционной входит в наркоз. Позже певица объяснила, что она сделала липосакцию.

В больнице также оказалась российская журналистка Ксения Собчак, она неудачно упала и сломала нос.

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вадим Дубовской

"Иди работай! Тебе такую страну доверили!" Известный дальнобойщик жестко ответил Зеленскому (видео)

украинский флаг в Крыму

Кремль убедил Запад, что Крым случайно оказался в составе Украины, — Портников

пистолет

Во Львове во время ссоры отец выстрелил сыну в шею, а себе — в голову

Уэсли Снайдер

«Бутылка водки стала моим лучшим другом»: легендарный футболист сделал неожиданное признание (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер