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Amazon поплатился за продажу товаров и оказание услуг в оккупированном Крыму
Крупный американский онлайн-ритейлер Amazon, продававший ранее новогодние украшения с изображением концлагеря Освенцим, попал в новый скандал: компанию оштрафовали за оказание услуг и продажу товаров, попадающих под санкции американского правительства.
Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Уточняется, что штраф в размере более $ 134 тысяч начислен из-за нарушения санкций США за предоставление услуг в Крыму, Сирии и Иране, в том числе и лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, в отношении которых действуют санкции.
«Компания Amazon.com, Inc. („Amazon“), зарегистрированная в городе Сиэтл, штат Вашингтон, которая обеспечивает розничную торговлю, электронные продажи и цифровые услуги миллионам клиентов по всему миру, согласилась заплатить $ 134 523 для урегулирования потенциальной гражданско-правовой ответственности за явные нарушения нескольких санкционных программ OFAC», — говорится в сообщении.
Нарушения зафиксированы в период с 2011 по 2018 год и связаны с ошибками автоматических систем проверки Amazon.
Также отмечается, что хотя компания своевременно не сообщила об этом властям, впоследствии она добровольно проинформировала их и работала над исправлением ошибок в своей системе.
Поэтому сумма штрафа, выставленная Минфином США, является сравнительно небольшой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские продавцы умело используют возможность продажи товаров на Amazon: в прошлом году нам вовсю торговали подсолнечным маслом из Украины, притом по баснословной как для Украины цене — по 14 долларов (около 350 грн) за литр, и недостатка в покупателях не наблюдалось.81
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