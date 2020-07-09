Пожары на Луганщине: боевики гарантировали безопасность полетов авиации ГСЧС

Украина

Тема необходимости оперативной ликвидации пожаров в Луганской области была поднята украинской стороной на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в среду, 8 июля, в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Отмечается, что во время дискуссии украинская сторона в ТКГ настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров на Луганщине. Это обращение было полностью поддержано координатором ТКГ — представителем ОБСЕ, согласованное участниками заседания, и благодаря активной позиции украинской делегации были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

Также представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию украинской делегации в политической рабочей группе, в рамках которой состоялось обсуждение правовых аспектов урегулирования международного вооруженного конфликта на украинском Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

При обсуждении вопросов безопасности было обращено внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории — до сих пор блокируется. Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ.

При этом ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита «Нормандской четверки» было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Кроме того, во время заседания ТКГ было раз поднят вопрос экологической безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от заявления украинской стороны, глава российской делегации Борис Грызлов заявил СМИ, что заседание трехсторонней переговорной группы по Донбассу закончилось безрезультатно, обвинив в этом украинскую сторону.

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