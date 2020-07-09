- 01:55 Украину обманули: дипломат призвал РФ к выполнению Будапештского меморандума
- 01:24 Facebook удалила десятки страниц, связанны с Украиной: в чем дело
- 00:57 На заседании ТКГ боевики гарантировали безопасность полетов авиации при тушении пожаров
- 00:23 Выжил только капитан: в Турции затонуло судно с десятками пассажиров на борту
- 00:18 «Динамо» в серии из 18 (!) пенальти вырвало у «Ворсклы» победу в Кубке Украины: видеообзор матча
- 08.07 23:48 Не вынес мести Трампа: ключевой свидетель "Украинагейта" уходит в отставку
- 08.07 23:27 Amazon поплатился за продажу товаров и оказание услуг в оккупированном Крыму
- 08.07 22:28 Переговорщик Путина обвинил Украину в срыве обмена пленными
- 08.07 21:49 24 дома сгорели полностью, еще 35 — частично: спасатели отбили у огня село Смоляниново под Северодонецком
- 08.07 21:13 В июльских квитанциях киевлянам предложат уплатить две суммы за электричество: что это значит
- 08.07 21:08 СБУ попросила Гонтареву не сеять панику: что произошло
- 08.07 21:08 «Динамо» — «Ворскла»: где смотреть онлайн финал Кубка Украины
Украину обманули: дипломат призвал РФ к выполнению Будапештского меморандума
В Украине продолжается процесс переосмысления результатов подписания в 1994 году Будапештского меморандума, согласно которому наша страна отказалась от статуса ядерной державы в обмен на обещания «гарантий» безопасности.
О далеком событии вспомнил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский: во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 8 июля, он призвал Россию вернуться к полному соблюдению обязательств, которые она приняла на себя при подписании Будапештского меморандума, в частности, прекратить агрессию против нашей страны и освободить захваченные территории.
Об этом пишет Укринформ.
«Мы настойчиво призываем российскую сторону вернуться к полному соблюдению Будапештского меморандума путем прекращения агрессии и деоккупации суверенных территорий Украины, а также к возмещению причиненного Украине ущерба», — отметил Лоссовский.
По словам дипломата, пренебрежение предоставленными Украине гарантиями безопасности «подрывает и размывает глобальные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечения прогресса в мировом ядерном разоружении».
Выполнение же Россией своих обязательств по Будапештскому меморандуму позволит исправить эту ситуацию и укрепить европейский режим безопасности и нераспространения.
По словам дипломата, Украина за много лет завоевала прочную репутацию контрибутора в вопросах ядерного нераспространения и разоружения.
«Мы лишились всех запасов высокообогащенного урана и добровольно отказались от огромного арсенала ядерного оружия, унаследованного от бывшего Советского Союза — под гарантии Будапештского меморандума о безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. При этом через два десятилетия Украина была обманута, а ее территориальная целостность и суверенитет были грубо нарушены одним из государств-гарантов», — подчеркнул Лоссовский.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к подписанию международного соглашения о безопасности в Европе вместо Будапештского меморандума. Это связано в первую очередь с российской агрессией против Украины, которая продемонстрировала несовершенства в предыдущих соглашениях по безопасности.20
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...