- 03:29 В Италии разделили сиамских близнецов, сросшихся затылками
- 02:37 В Млечном Пути нашли звездный поток, рожденный вне пределов нашей галактики
- 01:55 Украину обманули: дипломат призвал РФ к выполнению Будапештского меморандума
- 01:24 Facebook удалила десятки страниц, связанны с Украиной: в чем дело
- 00:57 На заседании ТКГ боевики гарантировали безопасность полетов авиации при тушении пожаров
- 00:23 Выжил только капитан: в Турции затонуло судно с десятками пассажиров на борту
- 00:18 «Динамо» в серии из 18 (!) пенальти вырвало у «Ворсклы» победу в Кубке Украины: видеообзор матча
- 08.07 23:48 Не вынес мести Трампа: ключевой свидетель "Украинагейта" уходит в отставку
- 08.07 23:27 Amazon поплатился за продажу товаров и оказание услуг в оккупированном Крыму
- 08.07 22:28 Переговорщик Путина обвинил Украину в срыве обмена пленными
- 08.07 21:49 24 дома сгорели полностью, еще 35 — частично: спасатели отбили у огня село Смоляниново под Северодонецком
- 08.07 21:13 В июльских квитанциях киевлянам предложат уплатить две суммы за электричество: что это значит
В Италии разделили сиамских близнецов, сросшихся затылками (фото)
Итальянским врачам из Детской больницы Ватикана удалось разделить сиамских близнецов, которые срослись затылками. Это первая успешная операция подобного рода, так как ранее проводились операции по разделению сиамских близнецов в области темени.
Затылок же считается намного более сложным с хирургической точки зрения местом, так как здесь сосредоточено большое количество сосудов, обеспечивающих приток и отток крови, пишет CNN.
Сестры Эрвина и Префина Бангало родились в ЦАР 29 июня 2018 года. Из-за сросшихся голов оба их мозга снабжались кровью с помощью общих сосудов. Подобные случаи наблюдаются лишь раз на каждые два млн рождений.
Вскоре о девочках узнала президент больницы Мариэлла Энок. Она встретилась с семьей и помогла им перебраться в Рим, чтобы местные врачи выяснили, можно ли их прооперировать.
В больнице, принадлежащей Ватикану, сестры пережили три операции, последняя из которых состоялась 5 июня 2020 года и позволила окончательно их разделить.
«Это один из тех случаев, в которых многие врачи говорят — Вы знаете, мы не уверены, что это можно сделать безопасно, — отмечает Джесси Тейлор, руководитель отдела пластической хирургии Детской больницы Филадельфии, Тейлор. — Работа с сосудами часто становится ограничивающим фактором при операциях близнецов, сросшихся затылками».
Обычно, разделяя близнецов, врачи могут использовать фрагменты других сосудов, чтобы соединить вены и артерии каждого ребенка. Но при работе с затылком вариантов для выбора очень мало.
Доктор Карло Маррас, начальник отдела детской нейрохирургии, подтвердил — самым сложным было наладить кровообращение в голове каждой из девочек. В основном этому и были посвящены все три операции. Последняя продлилась 18 часов, работу вела команда из 30 врачей и медсестер. Также специалисты прибегли к 3D-визуализации процесса и нейросимуляторам.
«Мы поставили перед собой крайне амбициозную цель — и мы ее достигли», — говорит он.
Перед операцией врачи дали девочкам зеркала, чтобы те могли рассмотреть друг друга. Это позволило каждой из них связать голос сестры с ее мимикой.
После операции обе маленькие пациентки чувствовали себя хорошо. Сейчас они успешно восстанавливаются. Маррас считает, что в будущем они смогут вести совершенно нормальную жизнь.
По словам Энок, решение об операции вызвало много вопросов об этических и экономических ее сторонах. Операция прошла за счет фонда больницы и обошлась в миллион евро. Эту сумму можно было бы потратить на менее рискованные процедуры, которые принесли бы пользу большему числу детей.
«Когда есть жизнь, которую можно спасти, это обязательно нужно сделать», — считает Энок.
Мать девочек, Эрмин Нзотто, никогда не ходила в школу. Глядя на дочерей, она надеется, что те будут учиться и станут врачами, чтобы спасать жизни других детей по всему миру.
Также она хотела бы, чтобы папа Франциск крестил их. Именно благодаря ему ватиканская больница сотрудничает с детской больницей в ЦАР уже пять лет.
До сих пор была известна только одна подобная операция, отмечает Маррас, и закончилась она печально. В 1987 году в Университете Джонса Хопкинса команда под руководством доктора Бена Карсона прооперировала сросшихся затылками мальчиков Патрика и Бенджамина Биндера. Операцию проводили семь педиатров-анестезиологов, пять нерохирургов, двое кардиохирургов и пять пластических хирургов. Все они несколько месяцев готовились к операции, практикуясь на манекенах.
Увы, несмотря на то, что оба мальчика выжили, они остались инвалидами. Бенджамин был способен издавать звуки, Патрик же молчал. Еще в больнице он, подавившись, пробыл какое-то время без кислорода — возможно, это травмировало мозг ребенка.
К 1993 году ни один из близнецов не мог самостоятельно есть или еще как-то себя обслуживать. К 2015 году Патрик скончался. Бенджамин смог относительно адаптироваться, но так и не научился говорить. Отец детей спился и умер, мать вышла замуж за другого мужчину и родила еще одного мальчика, на этот раз здорового.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском городе Дейтон (штат Огайо) в возрасте 68 лет скончались старейшие в мире сиамские близнецы — Ронни и Донни Гэлион. Братья появились на свет сросшимися в области живота. У них был один на двоих кишечник и половой орган, которые контролировал Донни. При этом у каждого из них было свое собственное сердце, желудок, пара рук и ног.11
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.