В Италии разделили сиамских близнецов, сросшихся затылками (фото)

Общество и люди

Итальянским врачам из Детской больницы Ватикана удалось разделить сиамских близнецов, которые срослись затылками. Это первая успешная операция подобного рода, так как ранее проводились операции по разделению сиамских близнецов в области темени.

Затылок же считается намного более сложным с хирургической точки зрения местом, так как здесь сосредоточено большое количество сосудов, обеспечивающих приток и отток крови, пишет CNN.

Сестры Эрвина и Префина Бангало родились в ЦАР 29 июня 2018 года. Из-за сросшихся голов оба их мозга снабжались кровью с помощью общих сосудов. Подобные случаи наблюдаются лишь раз на каждые два млн рождений.

Вскоре о девочках узнала президент больницы Мариэлла Энок. Она встретилась с семьей и помогла им перебраться в Рим, чтобы местные врачи выяснили, можно ли их прооперировать.

В больнице, принадлежащей Ватикану, сестры пережили три операции, последняя из которых состоялась 5 июня 2020 года и позволила окончательно их разделить.

«Это один из тех случаев, в которых многие врачи говорят — Вы знаете, мы не уверены, что это можно сделать безопасно, — отмечает Джесси Тейлор, руководитель отдела пластической хирургии Детской больницы Филадельфии, Тейлор. — Работа с сосудами часто становится ограничивающим фактором при операциях близнецов, сросшихся затылками».

Обычно, разделяя близнецов, врачи могут использовать фрагменты других сосудов, чтобы соединить вены и артерии каждого ребенка. Но при работе с затылком вариантов для выбора очень мало.

Доктор Карло Маррас, начальник отдела детской нейрохирургии, подтвердил — самым сложным было наладить кровообращение в голове каждой из девочек. В основном этому и были посвящены все три операции. Последняя продлилась 18 часов, работу вела команда из 30 врачей и медсестер. Также специалисты прибегли к 3D-визуализации процесса и нейросимуляторам.

«Мы поставили перед собой крайне амбициозную цель — и мы ее достигли», — говорит он.

Перед операцией врачи дали девочкам зеркала, чтобы те могли рассмотреть друг друга. Это позволило каждой из них связать голос сестры с ее мимикой.

После операции обе маленькие пациентки чувствовали себя хорошо. Сейчас они успешно восстанавливаются. Маррас считает, что в будущем они смогут вести совершенно нормальную жизнь.

По словам Энок, решение об операции вызвало много вопросов об этических и экономических ее сторонах. Операция прошла за счет фонда больницы и обошлась в миллион евро. Эту сумму можно было бы потратить на менее рискованные процедуры, которые принесли бы пользу большему числу детей.

«Когда есть жизнь, которую можно спасти, это обязательно нужно сделать», — считает Энок.

Мать девочек, Эрмин Нзотто, никогда не ходила в школу. Глядя на дочерей, она надеется, что те будут учиться и станут врачами, чтобы спасать жизни других детей по всему миру.

Также она хотела бы, чтобы папа Франциск крестил их. Именно благодаря ему ватиканская больница сотрудничает с детской больницей в ЦАР уже пять лет.

До сих пор была известна только одна подобная операция, отмечает Маррас, и закончилась она печально. В 1987 году в Университете Джонса Хопкинса команда под руководством доктора Бена Карсона прооперировала сросшихся затылками мальчиков Патрика и Бенджамина Биндера. Операцию проводили семь педиатров-анестезиологов, пять нерохирургов, двое кардиохирургов и пять пластических хирургов. Все они несколько месяцев готовились к операции, практикуясь на манекенах.

Увы, несмотря на то, что оба мальчика выжили, они остались инвалидами. Бенджамин был способен издавать звуки, Патрик же молчал. Еще в больнице он, подавившись, пробыл какое-то время без кислорода — возможно, это травмировало мозг ребенка.

К 1993 году ни один из близнецов не мог самостоятельно есть или еще как-то себя обслуживать. К 2015 году Патрик скончался. Бенджамин смог относительно адаптироваться, но так и не научился говорить. Отец детей спился и умер, мать вышла замуж за другого мужчину и родила еще одного мальчика, на этот раз здорового.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском городе Дейтон (штат Огайо) в возрасте 68 лет скончались старейшие в мире сиамские близнецы — Ронни и Донни Гэлион. Братья появились на свет сросшимися в области живота. У них был один на двоих кишечник и половой орган, которые контролировал Донни. При этом у каждого из них было свое собственное сердце, желудок, пара рук и ног.

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