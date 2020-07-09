Украина

В ЕС заступились за крымских татар и потребовали от России прекратить давление на них

Нарушение прав человека в оккупированном Крыму становится настолько вопиющими, что на них обращают внимание во многих странах и международных организациях.

Свой голос в защиту страдающих от произвола российских «властей» и силовиков во временно оккупированном Крыму присоединила и Европейский союз: в официальном заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики, которое было распространено в среду в Брюсселе, задержание в Крыму крымских татар названы политически мотивированными.

Также в документе высказываются ожидания, что Россия прекратит оказывать давление на коренной народ полуострова и гарантирует соблюдение на нем международных стандартов прав человека, пишет Интерфакс-Украина.

В ЕС отметили, что 7 июля этого года семь человек, в основном крымские татары, были арестованы на Крымском полуострове за их предполагаемую политическую принадлежность.

«Европейский союз считает их задержание политически мотивированным и, поскольку оно было осуществлено в соответствии с российским законодательством российскими „властями“ на территории Украины, то является незаконным в соответствии с международным правом. Европейский союз не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополе и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев», — говорится в заявлении.

В ЕС также заявили, что ожидают «со стороны России прекращение давления на крымскотатарское сообщество».

«На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. По-прежнему имеет первостепенное значение полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь», — отмечается в заявлении.

В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В докладе четко задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права.

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