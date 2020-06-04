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Украина

В Евросуде проигнорировали жалобу крымчан на перекрывшую воду Украину

11:23 4 июня 2020
Судейский молоток

В Европейском суде по правам человека не стали рассматривать иск крымского рыбокомбината, жаловавшегося на Украину, прекратившую подавать воду на полуостров после его аннексии и не собирающуюся возобновить поставки до освобождения захваченных Россией территорий.

«У российских юристов произошел досадный казус. Европейский суд по правам человека отказал в рассмотрении заявления фейкового крымского рибокомбината. Заявление основывалось на прекращении в 2014 году поставки воды на полуостров по каналу и на якобы понесенных из-за этого убытках», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, публикующая скрин-шоты сообщений в росСМИ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предположил, что из-за падения цен на нефть и санкционного давления президент РФ Владимир Путин оказался в трудной ситуации и может пойти на самые непредсказуемые шаги, добавив, что хозяин Кремля вновь будет акцентировать внимание на том, как «хунта» в Киеве не поставляет воду в Крым, и жителям полуострова надо помочь.

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