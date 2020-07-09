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Как Эльзас и Лотарингия: в МИД ответили послу Франции по поводу "очередности" возвращения Крыма и Донбасса
Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, активно работающая над стратегией по возвращению временно оккупированного Крыма, уверена, что в вопросе территориальной целостности страны ни у одного из регионов не может быть приоритета — и Крым, и Донбасс одинаково важны для Украины.
Об этом она сказала изданию Крым. Реалии, комментируя заявление посла Франции в Украине Этьена де Понсена о том, что по деоккупации Крыма Париж «открыт ко всем предложениям», однако в первую очередь нужно закончить войну на Донбассе.
«И оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым являются авторством одного преступника. Логика, которой руководствуется посол Франции в Украине, которому я очень благодарна за быструю реакцию по недавнему визиту „политических гастролеров“ во главе с Т. Мариани в Крым, невозможна для украинского общества и государства, для которого Крым и Донбасс — как Эльзас и Лотарингия для Франции с точки зрения территориальной целостности и важности обоих регионов», — сообщила Джеппар.
По ее словам, «каждая жертва обстрелов агрессора на Донбассе, каждый заключенный или подвергнутый пыткам российской оккупационной властью украинец в Крыму — приоритетная проблема» для правительства и дипломатии.
Она подчеркнула, что украинский МИД ожидает активной поддержки и консолидированной позиции от международных партнеров, которые руководствуются международным правом и «принципиально иным ценностным измерением в оценках событий 2014 года, чем Россия, которая до сих пор рассказывает о «нас там нет» и «воссоединении с родной гаванью».
В МИД ожидают международной поддержки по вопросам оккупированных территорий
Ранее «ФАКТЫ» писали, что экономист Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев уверен, что России придется вернуть Украине и Крым, и Донбасс. Без этого Москве не наладить взаимодействие с Западом и не избавиться от статуса спонсора терроризма. Такое мнение высказал комментируя будущее оккупированных регионов.82
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Как Эльзас и Лотарингия: в МИД ответили послу Франции по поводу "очередности" возвращения Крыма и Донбасса
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»