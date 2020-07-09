- 09:09 Звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном
- 08:59 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:38 Пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией: что происходит в пострадавших от огня селах 9 июля
- 08:26 В Сербии продолжаются беспорядки и стычки с полицией: появились новые видео столкновений
- 08:12 Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: один боец ВСУ погиб, трое ранены
- 08:01 «У папы, как и у его брата, от коронавируса сгорели легкие. Оба были врачами»
- 07:47 «Динамо» в серии из 18 (!) пенальти вырвало у «Ворсклы» победу в Кубке Украины: видеообзор матча
- 07:43 Неизвестные привезли гробы и венки в поселок, где живет Смолий
- 07:28 Человек, иммунитет которого сразу обезвредил коронавирус, может не заметить заражения, — врач
- 07:14 Жара ушла, но скоро вернется: синоптики рассказали о погоде до конца недели
- 06:59 "Абсолютно лояльный человек": Венедиктов назвал наиболее вероятного преемника Путина
- 06:30 "Большая стройка – 2": Зеленский пообещал создать в следующем году 100 объектов культуры
В мире уже более 12 миллионов зараженных COVID-19: зафиксирован новый антирекорд
Количество людей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, превысило 12 миллионов. В Украине за последние сутки подтвердились новые 810 случаев заболевания.
Согласно данным Worldometer, по состоянию на 9 июля 2020 года COVID-19 подтвердили у 12 миллионов 170 тысяч 742 человек в мире. За время пандемии умерли 552 тысяч 114 человек, а более семи миллионов выздоровели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Бразилии Жаир Болсонару, подхвативший коронавирусную инфекцию, лечиться по «методу Трампа» — пьет препарат против малярии, хотя медики не уверены в его эффективности в борьбе с COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.