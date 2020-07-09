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Мир

В мире уже более 12 миллионов зараженных COVID-19: зафиксирован новый антирекорд

9:11 9 июля 2020
Коронавирус

Количество людей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, превысило 12 миллионов. В Украине за последние сутки подтвердились новые 810 случаев заболевания.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на 9 июля 2020 года COVID-19 подтвердили у 12 миллионов 170 тысяч 742 человек в мире. За время пандемии умерли 552 тысяч 114 человек, а более семи миллионов выздоровели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Бразилии Жаир Болсонару, подхвативший коронавирусную инфекцию, лечиться по «методу Трампа» — пьет препарат против малярии, хотя медики не уверены в его эффективности в борьбе с COVID-19.

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