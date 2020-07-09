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Минимум шампанского: сдержанные эмоции в раздевалке «Динамо» после триумфа в Кубке Украины (видео)
Киевское «Динамо», благодаря победе над полтавской «Ворсклой» в серии пенальти впервые с 2015 года завоевавшее Кубок Украины, довольно сдержанно отреагировало на свой успех.
«Бело-синие» отпраздновали выигрыш трофея минимумом шампанского, а также несколькими фотографиями с почетным трофеем в раздевалке на харьковском стадионе «Металлист».
Впрочем, понять динамовцев можно, ведь задачи в чемпионате еще не решены. Уже в воскресенье, 12 июля, киевлян ожидает важнейшая выездная игра чемпионата против «Александрии» — за три тура до финиша сезона у «Динамо» и «Десны» одинаковое количество очков (по 55), на одно меньше у луганской «Зари».
«После матча, отпраздновав успех, мы поговорили с ребятами в раздевалке — мол, если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. „Только готовиться к следующей игре“ — других вариантов не рассматривает вся команда», — рассказал после игры наставник «Динамо» Алексей Михайличенко в интервью Youtube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ). «Хочется верить, что эта победа станет тумблером, который поможет нас включить. Мы действительно можем играть, просто не хватает уверенности в своих силах», — отметил капитан динамовцев Сергей Сидорчук.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» четвертый раз в сезоне обыграл «Динамо» в УПЛ.
Фото и видео ФК «Динамо»42
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