26.82 / 27.07 30.11 / 30.64
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Минимум шампанского: сдержанные эмоции в раздевалке «Динамо» после триумфа в Кубке Украины (видео)

10:22 9 июля 2020
Радость Динамо Киев

Киевское «Динамо», благодаря победе над полтавской «Ворсклой» в серии пенальти впервые с 2015 года завоевавшее Кубок Украины, довольно сдержанно отреагировало на свой успех.

«Бело-синие» отпраздновали выигрыш трофея минимумом шампанского, а также несколькими фотографиями с почетным трофеем в раздевалке на харьковском стадионе «Металлист».

Впрочем, понять динамовцев можно, ведь задачи в чемпионате еще не решены. Уже в воскресенье, 12 июля, киевлян ожидает важнейшая выездная игра чемпионата против «Александрии» — за три тура до финиша сезона у «Динамо» и «Десны» одинаковое количество очков (по 55), на одно меньше у луганской «Зари».

«После матча, отпраздновав успех, мы поговорили с ребятами в раздевалке — мол, если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. „Только готовиться к следующей игре“ — других вариантов не рассматривает вся команда», — рассказал после игры наставник «Динамо» Алексей Михайличенко в интервью Youtube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ). «Хочется верить, что эта победа станет тумблером, который поможет нас включить. Мы действительно можем играть, просто не хватает уверенности в своих силах», — отметил капитан динамовцев Сергей Сидорчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» четвертый раз в сезоне обыграл «Динамо» в УПЛ.

Фото и видео ФК «Динамо»

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Человек тонет

Силы были на исходе: в сеть попало видео спасения утопающих в Днепре мужчины и женщины

военный врач Иван Гайда и хирург Олег Гайда

«У папы, как и у его брата, от коронавируса сгорели легкие. Оба были врачами»

хостел

Поджог хостела с украинцами в Польше: стало известно о мотивах злоумышленника

Ная Ривера

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, купаясь в озере с четырехлетним сыном (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер