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У Дмитрия Нагиева обнаружилась внебрачная дочь
Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, скрывающий свою личную жизнь, оказывается, жил на две семьи и восемь лет скрывал внебрачную дочь. Историю любовных связей звезды исследовала КП.ру. Согласно их данным, на самом деле у Нагиева трое детей.
Старшего сына Кирилла ему родила первая жена, радиоведущая Алиса Шер, с которой он прожил 18 лет. После развода она написала книгу «Я была женой Нагиева», в которой раскрыла его любовные похождения и романы на стороне.
Еще будучи в браке с Алисой, Дмитрий закрутил роман с коллегой Натальей Коваленко — эффектной, стройной блондинкой, которая работала его пресс-секретарем и агентом.
Как пишут российские СМИ, 48-летняя Наталия и Дмитрий живут вместе в Санкт-Петербурге, воспитывают 11-летнего сына Марка, работают вместе на Первом канале.
Но в Москве, у звездного мачо есть еще одна возлюбленная — роскошная брюнетка по имени Анна, которая восемь лет назад родила дочь Миру. Ребенка Нагиев признал официально, дал девочке свою фамилию. Говорят, Анна сопровождает иногда Дмитрия на гастролях. Ее именем Нагиев назвал свой благотворительный фонд.
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