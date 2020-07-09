Победительница "Холостяка" закрутила роман со старшим на 20 лет мужчиной

Шоу-бизнес

Победительница шоу «Холостяк-10» 23-летняя Даша Ульянова, которая несмотря на расставание с Максом Михайлюком продолжает носить кольцо от него, закрутила новый роман. Ее избранник старше на 20 лет, но это Дашу совершенно не смущает. По словам Ульяновой, она не ощущает разницу в возрасте, наслаждается отношениями и хорошему отношению к себе. С Максом Михайлюком, считает Даша, их больше ничего не может связывать. Хотя она сама не против была помириться, звонила, выясняла отношения. Но как только тема разговора заходила о том, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой, разговор заходил в тупик. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Олицкая».

«Были чувства. Мне кажется, он просто потерялся во внимании женском, которое сейчас его окружает. Я могу его понять. Я опять хочу его оправдывать. Возможно, женского внимания слишком много сейчас», — считает Даша.

Она признается, что после проекта стала узнаваемой, появилось много мужчин, жаждущих ее внимания, объявились и бывшие парни. Но нового мужчину она встретила в общей компании. Сейчас девушка строит отношения с 43-летним мужчиной, и довольна тем, как у них все развивается.

«Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения — я его получаю. Я не чувствую разницу никакую. Я ему всегда говорю: «Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки», — призналась Даша.

Тем временем Макс также не страдает в одиночестве. Ему приписывали романы с разными девушками. Но в социальных сетях он засветился только с одной — украинской супермоделью Дарьей Хлыстун. Они вместе отдыхали в Одессе и наслаждались полетом над ночным Киевом.

325

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter