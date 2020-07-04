У Путина назвали условие для проведения саммита с участием Зеленского, Меркель и Макрона

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В Берлине завершились длившиеся почти десять часов переговоры советников лидеров «нормандской четверки», вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, о ходе которых рассказывал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Россию на них представляет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, Украину — глава Офиса президента Андрей Ермак, Францию — внешнеполитический советник президента Франции Эммануель Бонн, Германию — помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера ФРГ Ян Хеккер.
О своем видении достигнутых результатов Дмитрий Козак поделился в разговоре с российскими журналистами, передает ТАСС.
По словам Козака, удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий на Донбассе. В то же время говорить о прорыве на переговорах по Украине вряд ли возможно.
«Договориться по вопросу особого статуса Донбасса в Берлине не удалось», — заявил Козак.
Также неудачно завершились попытки договориться о встрече глав государств «нормандской четверки», которая могла бы стать «прорывом» в решении вопросов с оккупированными территориями.
Как известно, последняя такая встреча — с участием глав стран «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и России — прошла в Париже в декабре прошлого года. Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате «всех на всех» до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.
«Были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне. Но об этом говорить пока очень-очень рано, потому что необходимо выполнить в полном объеме, а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины, те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря», — сказал он.
По словам Козака, это — десятки разных законов, которые нужно не только разработать, «но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто».
Кроме того, участники встречи не смогли договориться по поправкам в Конституцию Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.
Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Москва на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «особый статус» Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.17
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