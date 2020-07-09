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Происшествия

16-летнюю воспитанницу интерната нашли повешенной в Николаеве

12:38 9 июля 2020
Петля

В среду, 8 июля, в николаевской школе-интернате нашли повешенной 16-летнюю воспитанницу. Ранее под Херсоном из-за компьютерной игры повесился 11-летний мальчик.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Николаевской области, тело несовершеннолетней обнаружили 23:30 в туалете интерната.

«На месте происшествия следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции обнаружила предсмертную записку, в которой девушка просит прощения и пишет, что скучает по умершей маме», — сообщают в полиции.

По факту смерти девушки, согласно процедуре, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Эксклюзивный материал о самоубийстве 13-летнего подростка из Житомирской области, который застрелился из отцовского ружья, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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