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16-летнюю воспитанницу интерната нашли повешенной в Николаеве
В среду, 8 июля, в николаевской школе-интернате нашли повешенной 16-летнюю воспитанницу. Ранее под Херсоном из-за компьютерной игры повесился 11-летний мальчик.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Николаевской области, тело несовершеннолетней обнаружили 23:30 в туалете интерната.
«На месте происшествия следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции обнаружила предсмертную записку, в которой девушка просит прощения и пишет, что скучает по умершей маме», — сообщают в полиции.
По факту смерти девушки, согласно процедуре, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.
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