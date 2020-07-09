- 12:42 Неизвестные поджигают поля в Луганской области: резонансное видео попало в сеть
- 12:38 16-летнюю воспитанницу интерната нашли повешенной в Николаеве
- 12:37 Наталия Орлянская: «Звучит странно, но надеюсь, что пан Рачок не уступит свою раковую девочку какому-то вирусу» (часть 19)
- 12:21 Зеленский признал, что Украина не готова к дистанционному обучению в школах
- 12:15 Переселенцы испортят пропагандистскую картинку: Казанский рассказал о дерзком требовании на переговорах в Минске
- 11:52 Олимпийский чемпион внезапно умер в 54 года
- 11:33 Как досрочно завершить самоизоляцию при въезде в Украину: в Минздраве дали объяснение
- 11:31 Выжженная земля: последствия масштабных пожаров в Луганской области показали с воздуха
- 11:07 Дожди с грозами и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 11:06 В России назвали условия проведения саммита в Нормандском формате в августе
- 10:53 Перед приездом Зеленского на Волынь военным приказали бутылками выгребать воду из луж
- 10:35 Силы были на исходе: в сеть попало видео спасения утопающих в Днепре мужчины и женщины
Звезда "Дизель Шоу" отметил 40-летие с друзьями на яхте (фото)
Художественный руководитель и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, отметивший недавно агатовую свадьбу, отпраздновал 40-летний юбилей. По этому поводу он собрал друзей и коллег, на яхте они катались по Днепру, отдыхали и любовались береговыми пейзажами.
«Нас было около 30 человек. Пригласили шеф-повара и официанта. Набрали кучу еды, которую до сих пор не можем съесть, и кучу выпивки, которую до сих пор не можем выпить. Мы катались по Днепру, слушали громко музыку, танцевали, смеялись, а заодно и сняли проморолик к концерту в Одессе! Позже примчался на катере ещё один мой друг и катал детей на надувной плюшке… Я кайфовал всей душой от красоты Днепровских берегов, от тепла друзей, от прекрасной погоды и незабываемого заката на реке», — поделился Егор.
В социальных сетях актер также похвастался подарком — семья преподнесла ему новый гоночный шлем! А коллеги — сертификат на индивидуальный дизайн.
«Я им очень благодарен! Дизайн шлема уже есть в голове, теперь нужно его визуализировать в 3D-модели. Хочу сбоку большой лого «Дизель Студио», — рассказал Егор.
А Яна Глущенко свой день рождения, 8 июня, отмечала без «дизелей», поскольку все были заняты на съемках. Она провела день с семьей: с родителями, мужем Олегом Збаращуком, сыном Тамерланом, а вечером собрала друзей в ресторане.
«Как только пробило 12 часов ночи, муж и папа сразу меня поздравили, и мы до трех часов ночи болтали. А уже в восемь утра в спальне снова появились Олег, папа, но уже с Тамочкой, подарками и в праздничных колпачках. Сыночек сказал: „С днем рождения, мама!“, папа подарил набор кастрюль (смеётся), а с Олегом мы договорились, что он подарит деньги, которым я найду применение. Очень удивили соседи — незаметно под дверь дома поставили шезлонг! Теперь меня не покусают муравьи, когда буду загорать», — рассказала Яна.
Она называет себя счастливым человеком, у которого есть все, о чем мечтала. «Пусть так будет и дальше — это моё главное желание в день рождения», — призналась Глущенко.
Напомним, Филипп Киркоров громко отпраздновал день рождения сына с многочисленными гостями и салютами на берегу реки.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.