Звезда "Дизель Шоу" отметил 40-летие с друзьями на яхте (фото)

Шоу-бизнес

Художественный руководитель и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, отметивший недавно агатовую свадьбу, отпраздновал 40-летний юбилей. По этому поводу он собрал друзей и коллег, на яхте они катались по Днепру, отдыхали и любовались береговыми пейзажами.

«Нас было около 30 человек. Пригласили шеф-повара и официанта. Набрали кучу еды, которую до сих пор не можем съесть, и кучу выпивки, которую до сих пор не можем выпить. Мы катались по Днепру, слушали громко музыку, танцевали, смеялись, а заодно и сняли проморолик к концерту в Одессе! Позже примчался на катере ещё один мой друг и катал детей на надувной плюшке… Я кайфовал всей душой от красоты Днепровских берегов, от тепла друзей, от прекрасной погоды и незабываемого заката на реке», — поделился Егор.

В социальных сетях актер также похвастался подарком — семья преподнесла ему новый гоночный шлем! А коллеги — сертификат на индивидуальный дизайн.

«Я им очень благодарен! Дизайн шлема уже есть в голове, теперь нужно его визуализировать в 3D-модели. Хочу сбоку большой лого «Дизель Студио», — рассказал Егор.

А Яна Глущенко свой день рождения, 8 июня, отмечала без «дизелей», поскольку все были заняты на съемках. Она провела день с семьей: с родителями, мужем Олегом Збаращуком, сыном Тамерланом, а вечером собрала друзей в ресторане.

«Как только пробило 12 часов ночи, муж и папа сразу меня поздравили, и мы до трех часов ночи болтали. А уже в восемь утра в спальне снова появились Олег, папа, но уже с Тамочкой, подарками и в праздничных колпачках. Сыночек сказал: „С днем рождения, мама!“, папа подарил набор кастрюль (смеётся), а с Олегом мы договорились, что он подарит деньги, которым я найду применение. Очень удивили соседи — незаметно под дверь дома поставили шезлонг! Теперь меня не покусают муравьи, когда буду загорать», — рассказала Яна.

Она называет себя счастливым человеком, у которого есть все, о чем мечтала. «Пусть так будет и дальше — это моё главное желание в день рождения», — призналась Глущенко.

Напомним, Филипп Киркоров громко отпраздновал день рождения сына с многочисленными гостями и салютами на берегу реки.

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