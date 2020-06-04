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Шоу-бизнес

Звезда «Дизель Шоу» отметил агатовую свадьбу (фото)

13:56 4 июня 2020
Егор и Екатерина Крутоголовы

Актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов, показавший недавно младшего сына, отметил агатовую свадьбу. С женой Екатериной они уже 14 лет в браке, воспитывают двух сыновей — Льва и Макса.

Егор познакомился с Катей в родном Николаеве. Тогда им было по 16 и 13 лет соответственно. Сначала дружили, а спустя пять лет стали парой, вместе работают и воспитывают детей.

«После женитьбы важно вписать свою половинку в уравнение своей жизни и всегда его учитывать при жизненных расчётах. В отношениях главное не изменять, уважать друг друга и всегда искать компромиссы. Мы с моей женщиной договорились, что будем идти по жизни вместе. Теперь я уже не один в упряжке, нас двое. Нельзя отморозиться, мол, я сам по себе, а ты сама по себе. Я командный игрок и мне важно партнерство, которое есть у нас с Катей», — рассказал Крутоголов.

Ранее первую официальную годовщину свадьбы отметили Потап и Настя Каменских. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» продюсер признался, что на самом деле они давно живут вместе, как семья.

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