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Звезда «Дизель Шоу» отметил агатовую свадьбу (фото)
Актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов, показавший недавно младшего сына, отметил агатовую свадьбу. С женой Екатериной они уже 14 лет в браке, воспитывают двух сыновей — Льва и Макса.
Егор познакомился с Катей в родном Николаеве. Тогда им было по 16 и 13 лет соответственно. Сначала дружили, а спустя пять лет стали парой, вместе работают и воспитывают детей.
«После женитьбы важно вписать свою половинку в уравнение своей жизни и всегда его учитывать при жизненных расчётах. В отношениях главное не изменять, уважать друг друга и всегда искать компромиссы. Мы с моей женщиной договорились, что будем идти по жизни вместе. Теперь я уже не один в упряжке, нас двое. Нельзя отморозиться, мол, я сам по себе, а ты сама по себе. Я командный игрок и мне важно партнерство, которое есть у нас с Катей», — рассказал Крутоголов.
Ранее первую официальную годовщину свадьбы отметили Потап и Настя Каменских. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» продюсер признался, что на самом деле они давно живут вместе, как семья.232
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».