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Происшествия

Полиция задержала стрелка, ранившего в Ужгороде двоих мужчин (фото)

13:12 9 июля 2020
Стельба в Ужгороде

Закарпатские полицейские задержали 39-летнего жителя Ужгорода, который из травмата ранил двоих мужчин во время инцидента в одном из ресторанных комплексов.

Как сообщают в ГУНП Закарпатской области, инцидент произошел из-за долга: «Житель областного центра Закарпатья, пытаясь вернуть деньги, которые ему задолжали, применил травматическое оружие против должника».

Тогда же битой была повреждена машина пострадавших.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось его разыскать. Ужгородец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В полиции намерены сообщить ему о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде задержали неадекватного мужчину, который лопатой крушил припаркованные авто и витрины магазинов. Ему инкриминируют хулиганство.

Фото автомобиля со странички журналиста Виталия Глаголы в соцсетях.

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