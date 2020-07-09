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Полиция задержала стрелка, ранившего в Ужгороде двоих мужчин (фото)
Закарпатские полицейские задержали 39-летнего жителя Ужгорода, который из травмата ранил двоих мужчин во время инцидента в одном из ресторанных комплексов.
Как сообщают в ГУНП Закарпатской области, инцидент произошел из-за долга: «Житель областного центра Закарпатья, пытаясь вернуть деньги, которые ему задолжали, применил травматическое оружие против должника».
Тогда же битой была повреждена машина пострадавших.
Стрелок скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось его разыскать. Ужгородец задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
В полиции намерены сообщить ему о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде задержали неадекватного мужчину, который лопатой крушил припаркованные авто и витрины магазинов. Ему инкриминируют хулиганство.
Фото автомобиля со странички журналиста Виталия Глаголы в соцсетях.
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