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Крушили авто и стреляли: две компании устроили разборки в Ужгороде (фото)

10:40 8 июля 2020
Стрельба в Ужгороде

Вечером во вторник, 7 июля, в районе Ужгорода произошла перестрелка — двое мужчин попали в больницу с ранениями из травматического оружия. Ранее в Закарпатье из РПГ обстреляли мукачевский оздоровительный комплекс.

«Ужгород перенимает традиции Мукачево! Перестрелка произошла на границе Ужгорода и села Минай около ресторана «Верховинська рада», — пишет в социальных сетях журналист Виталий Глагола и публикует фото и видео с места ЧП.

Журналист отмечает, что, по предварительной информации, между отдыхавшими в одном заведении компаниями возник бытовой конфликт. В ход пошли биты — был разбит автомобиль пострадавших BMW 5 на немецкой регистрации. После этого один из мужчин открыл огонь по своим оппонентам.

Виталий Глагола утверждает, что личность нападавшего уже установлена, его разыскивают правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закарпатские правоохранители задержали двоих киллеров, которые в Мукачево покушались на жизнь местного «криминильного авторитета» в феврале 2020 года.

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