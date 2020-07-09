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В Тернопольской области полицейские спасли от самосуда пьяного водителя, сбившего 8-летнего мальчика (фото)
В среду, 8 июля, на Тернопольщине произошло ДТП — автомобиль Volkswagen сбил восьмилетнего мальчика, который стоял на обочине с велосипедом. За день до этого под Одессой на переходе автомобиль насмерть сбил 10-летнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области, в результате аварии мальчик из села Прошова Тернопольского района попал в реанимацию. У него перелом ноги, закрытая травма живота, ушибы грудной клетки и другие повреждения.
По предварительной информации, на момент аварии водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — алкотестер показал 2,26 промилле. Мужчина потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на обочину и сбил мальчика. Рядом с ребенком стояла его старшая сестра, но она успела отскочить и избежать удара.
Водитель попытался уехать с места аварии, но съехал в кювет. От самосуда очевидцев его спас приезд правоохранителей.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье нетрезвый водитель в ДТП раздавил мотоциклиста.218
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В Тернопольской области полицейские спасли от самосуда пьяного водителя, сбившего 8-летнего мальчика (фото)
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!