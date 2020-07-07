Происшествия

Сбил прямо на переходе: на трассе Киев-Одесса погибла 10-летняя девочка

Ужасное ДТП произошло во вторник, 7 июля, в Беляевском районе Одесской области, через который проходит печально известная большим количеством аварий международная автотрасса Киев-Одесса. Здесь, неподалеку от села Алтестово, автомобиль Dodge сбил насмерть 10-летнюю девочку.

По словам очевидцев, трагедия разыгралась возле кафе-бара «Родничок», на 24-м километре трассы.

«Девочка с родственницей переходили дорогу, когда на ребенка буквально наскочил Dodge и сбил, как оказалось, насмерть. Куда смотрел водитель иномарки, знает, очевидно, только он…», — говорят свидетели.

По предварительной информации полиции, 48-летний водитель совершил наезд на ребенка, когда она со своей тетей пересекали проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе водитель-иностранец сбил четверых детей, переходивших дорогу на зеленый свет.

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