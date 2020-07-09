История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 9—15 ИЮЛЯ

50 лет назад экспедиция Тура Хейердала на папирусной лодке пересекла Атлантику: как это было (фото, видео)

Экспедиция норвежского путешественника-исследователя, отправившаяся из Марокко на лодке"Ра-2″, за 57 дней достигла берегов Барбадоса

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9 июля 1958 г. Огромный оползень вызвал огромную волну, которая со скоростью 160 километров в час прокатилась по узкому заливу Литуя на Аляске (США), достигая высоты более 500 метров.

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15 июля 1410 г. Польско-литовско-украинские войска в Грюнвальдском сражении наголову разбили рыцарей Тевтонского ордена.

Всему миру норвежец Тур Хейердал стал известен в 1947 году после того, как пустился в плавание по Тихому океану на плоту «Кон-Тики», сооруженном из бальзового дерева. Это была копия плотов южно-американских индейцев. Пройдя от Перу до острова Раройя в архипелаге Туамоту (группа островов во Французской Полинезии), «Кон-Тики» преодолел 8 тысяч километров. Это дало основание считать выдвинутую Хейердалом теорию о том, что заселение Полинезии могло происходить не только с Азии, как утверждала официальная наука, но и с Американского континента, вполне правомерной. Последующие три организованные Хейердалом экспедиции (на папирусных лодках «Ра» и «Ра-2» и плоту из камыша «Тигрис») продемонстрировали возможность проникновения древних обитателей Средиземноморья на территорию Нового Света за тысячи лет до Колумба и древних шумеров — в Индостан и на южное побережье Аравии.

Экспедиция на папирусной лодке «Ра» закончилась неудачей. Через несколько недель путешествия судно разломилось на части, и команда была вынуждена оставить его. Хейердала это не остановило. На следующий год мастера с озера Титикака в Боливии построили для него другую лодку — «Ра-2». Экипаж состоял из представителей разных национальностей, среди которых был и знаменитый советский путешественник Юрий Сенкевич. 17 мая 1970 года судно вышло из порта Сафи (Марокко). Целью плавания было преодолеть Атлантический океан и достичь острова Барбадос, расположенного в Карибском море.

Тур Хейердал и Юрий Сенкевич на папирусной лодке «Ра-2»

21 мая, на пятый день путешествия, лодка стала погружаться в воду, и экипаж решил выбросить за борт вещи, без которых хоть как-то можно было обойтись. Это помогло. Вспоминая обо всех этих перипетиях, Хейердал писал, что ему советовали проконопатить днище битумом. На древнеегипетских изображениях дно суден всегда было черным, в то время как естественный цвет папируса желтый или зеленый. То же подсказывала и Библия — Ноев ковчег был проконопачен битумом. Но Хейердал был уверен, что все трудности предыдущего рейса проистекали от сугубо конструкторских ошибок лодки, поэтому отказался.

Всевозможных проблем, а порой казусов, во время путешествия хватало. На борту находилась обезьянка Сафи. Один из членов экипажа Жорж Сориал стал дурачиться с ней, позволив обезьяне взять свои очки. Вредное животное тут же швырнуло очки за борт, а запасных у моряка не было. В дальнейшем он не смог нести вахту.

Члены экипажа прекрасно ладили друг с другом, что на море всегда очень важно. Единственное, что омрачало настроение, — это загрязнение океана: масляные и нефтяные пятна, обширные скопления черных комков запекшегося мазута…

7 июня, на 22-й день путешествия, Хейердал отметил в своем блокноте: «Страшное чувство, что плот погружается все глубже, постепенно покидает нас. Вода, которую мы пьем, солоновата. Я наполняю стакан на четверть морской водой и на три четверти — водой из наших запасов. Это освежает и не грозит побочными последствиями».

На 33-й день пути океан разбушевался. «Ра-2» то и дело взлетал на гребень волны, чтобы сразу же начать почти по вертикали головокружительный спуск. Во второй половине дня, во время вахты Хейердала, огромная волна переломила рулевое весло. Потеряв управление, плот начал разворачиваться левым бортом к волне, вода залила палубу. Было принято решение убрать главный парус. При этом хрупкий, казалось бы, папирус, из которого сделана лодка, ничуть не пострадал. Ни один стебель не выбился из-под крепящих корпус канатов.

Океан бушевал два дня. Как только он притих, был начат ремонт рулевого устройства. После всех перипетий плот получил значительную осадку. Набегавшие волны заливали палубу и все, что на ней находилось. Юрий Сенкевич предложил соорудить нечто вроде ширмы из парусины вдоль борта, чтобы защитить палубу от волн. Предложение вначале вызвало веселье, но Юрий взялся за дело, не обращая внимания на насмешки. Он натянул кусок парусины почти вдоль всего правого борта, закрепив его концы сверху и снизу толстыми бечевками. Идея оказалась хорошей. Главный удар принимала на себя корма, рассекая волну надвое, а парусиновый экран отражал уже ее фланговые остатки. Хейердал был в восторге и назвал Сенкевича волшебником. Чтобы увеличить экран, использовали запасной парус, и правый борт оказался недосягаемым для волн.

На борту папирусной лодки «Ра-2» было восемь путешественников

8 июля, на 53-й день рейса, лодка была всего в 200 милях от Барбадоса. Утром власти острова выслали моторную яхту, сопровождавшую мореплавателей на последнем этапе путешествия. 12 июля, после 57 дней борьбы с океаном, «Ра-2» опустила парус с изображением солнца и подошла к берегу. Упорство Хейердала, великолепные качества его экипажа позволили добиться того, что многим казалось нереальным — папирусная лодка пересекла Атлантический океан.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об экстремальном вынужденном путешествии группы советских солдат, которые на вышедшем из строя судне 49 дней дрейфовали в океане без воды и еды.

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