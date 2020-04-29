Олег Винник рассказал о карантине с любимой женщиной

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, который ранее рассказывал, что проводит карантин с котом, проговорился о любимой женщине.

О том, как живется на карантине со второй половинкой, Винник рассказал в интервью telegid.com.

«Уже стала избитой шутка „главное — за время карантина не развестись“. Вам непривычно проводить со своей половинкой 24 часа в сутки?» — спросили у певца.

«Я на это смотрю с такой точки зрения: чтобы легко было находиться с друг другом сутки напролет, нужно относиться к своей половинке, как к самому себе, быть с ней одним целым. Испытания нужно проходить вдвоем», — ответил Винник.

Она также сделал замечание о ссорах. «Быть в ссоре с любимым человеком — то же самое, что поссориться с самим собой. Согласитесь, довольно примитивно жить вместе до каких-то катаклизмов, а при первых же трудностях расходиться. Никакие проблемы, ни одна болезнь не должны разделять людей, наоборот, это должно сближать и учить больше ценить близкого человека. Изучив себя, прислушавшись к себе, мы получим ответ, как нам жить с любимыми», — уверен музыкант.

Напомним, ранее Винник умилил поклонниц старыми фото.

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