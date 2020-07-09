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СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье
В Запорожье правоохранители пресекли деятельность группы сепаратистов, которые пропагандировали идеи «русской весны». Ранее в Киеве задержали офицера российской разведки.
Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанные в Запорожье злоумышленники принадлежали к пророссийскому радикальному движению, которое выступает за отделение юго-восточных регионов от Украины.
Весной 2014 года злоумышленники участвовали в неудачной попытке захвата власти в Запорожье, затем выезжали в оккупированный Луганск, где сотрудничали с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».
Кураторы отправили участников группы в Запорожье для подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений. В частности, злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя и созданию фейковой «Запорожской народной республики».
У участников группы изъяли медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР» и страны-агрессора, а также амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.
Ранее СМИ сообщили, что к похищению в Киеве известного бизнесмена может быть причастно ФСБ.16
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!