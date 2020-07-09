Происшествия

СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье

В Запорожье правоохранители пресекли деятельность группы сепаратистов, которые пропагандировали идеи «русской весны». Ранее в Киеве задержали офицера российской разведки.

Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанные в Запорожье злоумышленники принадлежали к пророссийскому радикальному движению, которое выступает за отделение юго-восточных регионов от Украины.

Весной 2014 года злоумышленники участвовали в неудачной попытке захвата власти в Запорожье, затем выезжали в оккупированный Луганск, где сотрудничали с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».

Кураторы отправили участников группы в Запорожье для подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений. В частности, злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя и созданию фейковой «Запорожской народной республики».

У участников группы изъяли медали и нагрудные знаки так называемых «Л/ДНР» и страны-агрессора, а также амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Ранее СМИ сообщили, что к похищению в Киеве известного бизнесмена может быть причастно ФСБ.

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