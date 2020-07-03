26.89 / 27.23 29.99 / 30.59
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина представила странам НАТО новую национальную программу

3:35 3 июля 2020
Украина&nbsp;— НАТО

Украина в новом статусе в НАТО представила странам-членам Альянса Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.

Презентация состоялась во время заседания Комитета НАТО партнерств и политики безопасности (в формате Комиссии Украина-НАТО) в режиме видеоконференции, сообщили в Правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции.

«Украинская сторона акцентировано внимание на значительных изменениях, которые произошли в подходе к формированию приоритетов новой Программы, и внедрении международной методологии стратегического планирования» Управление, ориентированное на результат", — сказано в сообщении.

Уточняется, что новый подход к Программе включает в себя структуру с четко сформулированными стратегическими и операционными целями, которые являются точными, измеряемыми, достижимыми и фиксированными в терминах.

В ходе презентации представители Украины ознакомили союзников с основными приоритетами в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

«Союзники одобрили усилия Украины, отметив, что РНП-2020 является всеобъемлющей и амбициозной программой реформ в Украине», — написали в пресс служба офиса.

В частности, государства-члены Альянса выразили поддержку независимости и территориальной целостности Украины и заверили в своей дальнейшей политической и практической поддержке нашего государства на пути к членству в НАТО. Кроме того, союзники приветствовали решение о предоставлении Украине статуса Партнера с расширенными возможностями, которые открывает дополнительные направления нашего взаимодействия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Статус партнера с расширенными возможностями НАТО дает Украине широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в мире, в том числе на границах страны.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Настя Недашковская

В один миг потеряла семью: шокирующая история чудом выжившей во время взрыва на Позняках киевлянки

наводнение в Западной Украине

Вырубка леса ни при чем? Ученый рассказал о причинах масштабного паводка в Западной Украине

наручники

250 тысяч долларов – «за молчание»: в Одессе разоблачили преступную группу под руководством подполковника СБУ (фото)

Дубинский Александр

Дубинский крайне непристойно высказался в адрес Смолия: сеть вскипела

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер