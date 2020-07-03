Украина представила странам НАТО новую национальную программу

Украина

Украина в новом статусе в НАТО представила странам-членам Альянса Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.

Презентация состоялась во время заседания Комитета НАТО партнерств и политики безопасности (в формате Комиссии Украина-НАТО) в режиме видеоконференции, сообщили в Правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции.

«Украинская сторона акцентировано внимание на значительных изменениях, которые произошли в подходе к формированию приоритетов новой Программы, и внедрении международной методологии стратегического планирования» Управление, ориентированное на результат", — сказано в сообщении.

Уточняется, что новый подход к Программе включает в себя структуру с четко сформулированными стратегическими и операционными целями, которые являются точными, измеряемыми, достижимыми и фиксированными в терминах.

В ходе презентации представители Украины ознакомили союзников с основными приоритетами в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

«Союзники одобрили усилия Украины, отметив, что РНП-2020 является всеобъемлющей и амбициозной программой реформ в Украине», — написали в пресс служба офиса.

В частности, государства-члены Альянса выразили поддержку независимости и территориальной целостности Украины и заверили в своей дальнейшей политической и практической поддержке нашего государства на пути к членству в НАТО. Кроме того, союзники приветствовали решение о предоставлении Украине статуса Партнера с расширенными возможностями, которые открывает дополнительные направления нашего взаимодействия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Статус партнера с расширенными возможностями НАТО дает Украине широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в мире, в том числе на границах страны.

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