26.84 / 27.06 30.13 / 30.61
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Человек в беде": Украина просит экстренно освободить пленника боевиков "ДНР"

19:02 9 июля 2020
Владимир Матюшенко с женой

Украина добивается немедленного освобождения пленного Валерия Матюшенко, захваченного террористами так называемой «ДНР» в июле 2017 года. По информации представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, у незаконно осужденного украинца появились серьезные проблемы со здоровьем — он страдает сильными болями и быстрой потерей веса, что может быть симптомами онкологического заболевания.

Информация передана как ОБСЕ, так и России, и в настоящее время Украина добивается хотя бы проведения обследования ее гражданина.

«Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти», — написал Казанский в соцсети, констатировав при этом, что пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков Киев не получил.

Валерий Матюшенко по решению фейкового «суда» боевиков «ДНР» получил 10 лет заключения за «шпионаж» в пользу Украины.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о захвате боевиками 20-летнего дончанина, писавшего украинские песни. О его судьбе родным не сообщали 73 дня.

Фото Радио Свобода

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

врач Евгений Дубровский

Человек, иммунитет которого сразу обезвредил коронавирус, может не заметить заражения, — врач

Мила Кузнецова с дипломом

Модель с Полтавщины проложила дорогу в Национальный реестр рекордов Украины грудью 13-го размера (фото)

Олег Винник

«Я только начинаю чувствовать вкус жизни»: Олег Винник рассказал, как отметит 47-й день рождения

путин порошенко

Нет слов: как в сети отреагировали на слив якобы разговора Путина и Порошенко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер