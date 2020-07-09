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"Человек в беде": Украина просит экстренно освободить пленника боевиков "ДНР"
Украина добивается немедленного освобождения пленного Валерия Матюшенко, захваченного террористами так называемой «ДНР» в июле 2017 года. По информации представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, у незаконно осужденного украинца появились серьезные проблемы со здоровьем — он страдает сильными болями и быстрой потерей веса, что может быть симптомами онкологического заболевания.
Информация передана как ОБСЕ, так и России, и в настоящее время Украина добивается хотя бы проведения обследования ее гражданина.
«Украинская сторона просит обменять Матюшенко экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти», — написал Казанский в соцсети, констатировав при этом, что пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков Киев не получил.
Валерий Матюшенко по решению фейкового «суда» боевиков «ДНР» получил 10 лет заключения за «шпионаж» в пользу Украины.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о захвате боевиками 20-летнего дончанина, писавшего украинские песни. О его судьбе родным не сообщали 73 дня.
Фото Радио Свобода64
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