Украина

Попавшегося в Киеве российского ГРУшника арестовали без права залога

Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение по задержанному офицеру российской разведки — его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Во вторник, 7 июля, офицера ГРУ задержал в столице Украины спецназ «Альфа».

Как сообщает Цензор.НЕТ, суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора. Накануне задержанному сообщили о подозрении по факту создания, руководства и участия в террористической организации — так называемого «разведывательного управления» оккупационной администрации России в Донецкой области.

Задержанного также подозревают в том, что он выполнял задачи спецслужб РФ и до задержания руководил сетью агентов для диверсий и терактов.

Ранее в Киеве задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанов, подозреваемого в работе на российскую разведку.

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