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Попавшегося в Киеве российского ГРУшника арестовали без права залога
Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение по задержанному офицеру российской разведки — его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Во вторник, 7 июля, офицера ГРУ задержал в столице Украины спецназ «Альфа».
Как сообщает Цензор.НЕТ, суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора. Накануне задержанному сообщили о подозрении по факту создания, руководства и участия в террористической организации — так называемого «разведывательного управления» оккупационной администрации России в Донецкой области.
Задержанного также подозревают в том, что он выполнял задачи спецслужб РФ и до задержания руководил сетью агентов для диверсий и терактов.
Ранее в Киеве задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанов, подозреваемого в работе на российскую разведку.139
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?