- 21:24 6500 евро за 22 тонны лишнего веса: в Украине выписали рекордный штраф за перегруженную фуру
- 21:02 В Сербии запустили фейки об участии "наемников из Украины" в массовых беспорядках в стране
- 20:52 В Киеве меняют маршруты городского транспорта (карта)
- 20:30 Аргументы защиты не сработали: подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской оставили под стражей
- 20:27 Канада ввела полный запрет на импорт животных из Украины после скандала с гибелью щенков
- 20:00 Главу Фонда госимущества пытались подкупить взяткой в 800 тысяч долларов: в НАБУ рассказали подробности
- 19:43 В Одессе жестоко избили главу правозащитной организации
- 19:36 Спасателям удалось локализовать масштабный пожар на Луганщине
- 19:30 ФК «Карпаты» исключен из премьер-лиги
- 19:14 Попавшегося в Киеве российского ГРУшника арестовали без права залога
- 19:10 ЧП в Николаеве: вину за саморазведение моста через Ингул возложили на дорожных рабочих
- 19:02 "Человек в беде": Украина просит экстренно освободить пленника боевиков "ДНР"
6500 евро за 22 тонны лишнего веса: в Украине выписали рекордный штраф за перегруженную фуру
В Киеве выписали рекордный штраф грузовому автомобилю, который не прошел весовой контроль из-за перегруза в 21,84 тонны. Напомним, президент Зеленский нашел виновников масштабного разрушения украинских дорог.
Как сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, штраф составил 6,5 тысяч евро.
Общий вес грузовика, который направлялся из Киевской области в Полтавскую, достигал 61,84 тонны.
На данный момент комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: на 36-км трассы Киев-Чоп, 7-км трассы Киев-Одесса, в селе Подснежники по ул. Броварской, на пересечении улиц Кольцевая и Г. Барського и на Столичном шоссе.
Напомним, на Николаевщине водитель большегруза решил избежать взвешивания… вывалив весь груз прямо на дорогу.5
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!