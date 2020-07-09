Украина

6500 евро за 22 тонны лишнего веса: в Украине выписали рекордный штраф за перегруженную фуру

В Киеве выписали рекордный штраф грузовому автомобилю, который не прошел весовой контроль из-за перегруза в 21,84 тонны. Напомним, президент Зеленский нашел виновников масштабного разрушения украинских дорог.

Как сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, штраф составил 6,5 тысяч евро.

Общий вес грузовика, который направлялся из Киевской области в Полтавскую, достигал 61,84 тонны.

Авто-нарушитель

На данный момент комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: на 36-км трассы Киев-Чоп, 7-км трассы Киев-Одесса, в селе Подснежники по ул. Броварской, на пересечении улиц Кольцевая и Г. Барського и на Столичном шоссе.

Напомним, на Николаевщине водитель большегруза решил избежать взвешивания… вывалив весь груз прямо на дорогу.

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